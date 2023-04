Benevento, torna l’Orchestra di Santa Sofia con le musiche di Astor Piazzolla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Comunicato Stampa – Monica Carbini Sabato 15 aprile alle ore 20:00 all’ Auditorium Sant’Agostino di Benevento torna l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia con il suo giovane solista Konzertmeister, il Primo Violino Riccardo Zamuner, in un programma dal titolo … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di mercoledì 12 aprile 2023) Comunicato Stampa – Monica Carbini Sabato 15 aprile alle ore 20:00 all’ Auditorium Sant’Agostino dida Camera Accademia dicon il suo giovane solista Konzertmeister, il Primo Violino Riccardo Zamuner, in un programma dal titolo … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _CalcioItaliano : RT @AttilioMalena: Dopo le dimissioni di #Stellone, il #Benevento ha deciso di affidarsi a Andrea #Agostinelli che torna ad allenare in Ita… - Bertolca10 : In Serie B, cambia ancora la panchina del Benevento. Dopo l'avvicendamento tra Caserta, Cannavaro e #Stellone, squa… - AttilioMalena : Dopo le dimissioni di #Stellone, il #Benevento ha deciso di affidarsi a Andrea #Agostinelli che torna ad allenare i… - sportli26181512 : Benevento, Agostinelli sarà il nuovo allenatore: il quarto in questa stagione: Il Benevento ha scelto il sostituto… - philoisefanart : Torna ad allenare il Benevento ah no aspetta… -