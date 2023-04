Benevento-Reggina affidata a Ghersini | diciassette precedenti con i giallorossi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Davidedi Genova a dirigere il match train programma sabato al Ciro Vigorito. Il direttore di gara ligure sarà al suo diciottesimo incrocio con i, che a lui sono legati da un bilancio in perfetta parità: otto vittorie, un pareggio e otto sconfitte. L’ultimo precedente risale allo scorso 22 ottobre, quando al Sinigaglia di Como arrivò una sconfitta per 2-1. A coadiuvaresaranno gli assistenti Alessandro Giallatini di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno. Per Giallatini – che figurava nella squadra arbitrale della storica vittoria giallorossa allo Stadium contro la Juventus – è la prima stagionale con il. Terzo incrocio quest’anno invece per il toscano, il primo al Vigorito, dopo le trasferte ...