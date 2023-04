Benevento | l’Ambasciatore Zazo ritirerà il “Premio Telesia for Peoples”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Comunicato Stamparitira ail “for” per l’integrazione tra i popoli.italiano a Kiev: “Fiero ed orgoglioso delle mie origini Sannite” “Ci sarà anche una delegazione della popolazione ucraina, rifugiatasi nel Sannio dove da mesi … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #Apertura #AttualitàBenevento L’ambasciatore Zazo cittadino onorario di Benevento: venerdì la cerimonia -

Venerdì alle 11.30 a Palazzo Paolo V,italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo , riceverà la cittadinanza onoraria beneventana. Sarà un momento di grande vicinanza al popolo ucraino, vittima da oltre un anno di un'aggressione ...Così il sindaco Clemente Mastella annuncia la manifestazione che venerdì mattina vedràZazo, nativo die nipote di uno dei maggiori studiosi di sempre della storia sannita ...... ada 17 anni per amore, è madre di 2 figli e ...paracadutati sull'aeroporto che dovevano conquistare per permettere'... È il soloche non mai lasciato la capitale da quando'...