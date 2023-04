(Di mercoledì 12 aprile 2023)- Clima incandescente in casa, dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B che hanno portato alla contestazione da parte della tifoseria . A farne le spese il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Benevento, #Jureskin shock: 'Preso a pugni'. Le scuse del sindaco Mastella: Il centrocampista dei sanniti, ultimi… - serieB123 : Benevento, Jureskin shock: 'Preso a pugni'. Le scuse del sindaco Mastella - cronachesannio : #Evidenza #BeneventoCalcio Aggressione a Jureskin, Mastella: “Episodio ingiustificabile” - TV7Benevento : Calcio. Tensione a Benevento, Jureskin denuncia 'preso a pugni'.Caccia all'aggressore. - - ILOVEPACALCIO : Benevento shock: Jureskin preso a pugni in strada - Ilovepalermocalcio -

Nelle ultime tre sfide delè sempre rimasto in panchina. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie B Sorpresa a, Agostinelli nuovo allenatore Dopo le dimissioni di Stellone, ......, dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B che hanno portato alla contestazione da parte della tifoseria . A farne le spese il centrocampista croato Rokoche ...Insultato e aggredito dopo l'ennesima sconfitta del. È quanto avvenuto ieri al calciatore croato Roko, che ha presentato una denuncia alla polizia per l'aggressione subita da parte di tre individui. Secondo quanto riferito dal ...

Roko Jureskin, il calciatore croato aggredito a Benevento Adnkronos

BENEVENTO - Clima incandescente in casa Benevento, dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B che hanno portato alla contestazione da parte della tifoseria. A farne le spese il ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...