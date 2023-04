Benevento, Jureskin aggredito in strada. Mastella: “Condanniamo con fermezza” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Grave episodio accaduto a Benevento. in seguito all’ennesima sconfitta subita nel campionato di Serie B dal club campano. Il calciatore croato Roko Jureskin è stato insultato ed aggredito e successivamente ha sporto una denuncia alla Polizia per l’aggressione subita da parte di tre persone. Stando a quanto riferito dal giocatore, è stato affiancato da un’aut con a bordo tre persone viale degli Atlantici; uno di questi soggetti è sceso e gli ha sferrato un pugno al volto per poi insultare lui e i suoi compagni di squadra. La Polizia sta indagando su quanto accaduto. Nel frattempo il Benevento si è schierato in difesa del proprio calciatore, condannando fermamente l’episodio come il sindaco Clemente Mastella: “Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Grave episodio accaduto a. in seguito all’ennesima sconfitta subita nel campionato di Serie B dal club campano. Il calciatore croato Rokoè stato insultato ede successivamente ha sporto una denuncia alla Polizia per l’aggressione subita da parte di tre persone. Stando a quanto riferito dal giocatore, è stato affiancato da un’aut con a bordo tre persone viale degli Atlantici; uno di questi soggetti è sceso e gli ha sferrato un pugno al volto per poi insultare lui e i suoi compagni di squadra. La Polizia sta indagando su quanto accaduto. Nel frattempo ilsi è schierato in difesa del proprio calciatore, condannando fermamente l’episodio come il sindaco Clemente: “congli autori di questo gesto ...

