Benevento | il calciatore Jureskin aggredito da tre persone al termine dell’allenamento

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tensione in casa. Dopo l’ultimo ko in Serie B contro la Spal e l’ultimo posto in campionato, la contestazione dei tifosi si è fatta sentire e a pagarne le spese è stato Roko. Il centrocampista 23enne croato in prestito dal Pisa aveva terminato l’allenamento con i sanniti, quando qualcuno gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Stamani ilha denunciato l’accaduto presso la Questura e, stando alle prime ricostruzioni, ilera in auto nei pressi di via Meomartini ed era stato fermato da tre, che hanno iniziato ad insultarlo prima di colpirlo. Successivamente,è rientrato allo stadio, dove i medici dello hanno soccorso e medicato. Mentre la Digos indaga sulla questione e sul possibile aggressore, il ...

Ilha denunciato l'accaduto alla Questura ed è arrivata la condanna di Mastella. Tensione in casa. Dopo l'ultimo ko in Serie B contro la Spal e l'ultimo posto in campionato, la ... a nome della città, chiedo scusa alRoko Jureskin. La sconsideratezza di qualche invasato - ha aggiunto Mastella - non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di.

Continuano le tensioni in casa Benevento. In seguito all'ultimo posto in classifica, Roko Jureskin è stato aggredito da tre persone dopo l'allenamento. Il calciatore ha denunciato l'accaduto alla