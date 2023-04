Benevento-Agostinelli | ora c’è anche l’ufficialità

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMancava soltanto, è arrivata nel pomeriggio. Andreaè il nuovo allenatore del, il quarto stagionale dopo Fabio Caserta, Fabio Cannavaro e Roberto Stellone. Eredita una situazione complessa, con la squadra all’ultimo posto in classifica a cinque punti dalla zona play out quando mancano sole sei gare alla fine. Per il tecnico anconetano, che nelle scorse ore ha rescisso (non senza polemiche) con i maltesi del Gudja United, contratto fino al 30 giugno. Ieri pomeriggio l’arrivo in città e dialogo conoscitivo con i calciatori, oggi le prime esercitazioni sul campo. Il primo obiettivo è fissato per sabato, quando al Ciro Vigorito arriverà la Reggina dell’ex Filippo Inzaghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.