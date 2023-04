Benevento | Agostinelli è il nuovo tecnico | “Credo nella salvezza”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilha affidato la panchina ad Andreadopo le dimissioni di Roberto Stellone. Il65enne è il quarto allenatore delin una stagione iniziata con Fabio Caserta, proseguita con Fabio Cannavaro e poi con Roberto Stellone. Quest’ultimo si è dimesso dopo la sconfitta interna di lunedì con la Spal. La squadra è ultima in classifica con 29 punti in 32 gare. Ai microfoni di Ottochannel,ha caricato l’ambiente: “Bisogna credereperché ci sono 18 punti in palio e ne dobbiamo fare parecchi. Chi non ci crede deve rimanere a casa. I ragazzi hanno la voglia di farlo. Durante la settimana si fanno tante chiacchiere, a me piace parlare in partita.che in questo momento sia importante trovare la ...