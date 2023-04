Belen Rodriguez salta la puntata de Le Iene per il Covid | il video dal camerino

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Assenza giustificata pera 'Le' nelladi martedì 11 aprile: la conduttrice ha infatti contratto ile per questo non ha potuto prendere parte alla trasmissione. È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Belen Rodriguez assente a Le Iene per Covid: cosa è successo - GossipOne_it : 'Shock a Le Iene: Belen Rodriguez positiva al Covid e costretta ad abbandonare lo studio' - GossipOne_it : 'Shock a Le Iene: Belen Rodriguez positiva al Covid e costretta ad abbandonare lo studio' #gfvip #uominiedonne… - msn_italia : Le Iene Show, Belén Rodriguez assente in puntata: ecco svelato il motivo - Luxgraph : Belen Rodriguez assente a Le Iene per Covid: cosa è successo -

Assenza giustificata pera 'Le Iene' nella puntata di martedì 11 aprile: la conduttrice ha infatti contratto il Covid e per questo non ha potuto prendere parte alla trasmissione. È stata la stessa showgirl ...Ceciliaha confessato ai suoi fan di aver assistito a uno spiacevole episodio mentre si trovava in un parco con i suoi cani. La sorella minore di, Cecilia, non ha mai fatto segreto di essere una grande amante degli animali e in queste ore si è sfogata con i fan dopo aver assistito a un episodio che l'ha colpita mentre si trovava ...è stata assente nell'ultima puntata de Le Iene ed immediatamente si è scatenato il panico sui social. In L'articoloassente a Le Iene: ecco cos'è successo alla showgirl ...

Nuova assenza per Belen Rodriguez alle Iene: la conduttrice argentina, infatti, è stata costretta a saltare la puntata in onda nella serata di martedì 11 aprile 2023 dopo aver scoperto di essere ...La conduttrice ha scoperto poco prima della trasmissione di non poter andare in onda Assenza giustificata per Belen Rodriguez a "Le Iene" nella puntata di martedì 11 aprile: la conduttrice ha infatti ...