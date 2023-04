Belen Rodriguez e la sua “profonda crisi personale”: cosa sta succedendo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo buio, una profonda crisi personale che avrebbe difficoltà a superare. È quello che sostiene Diva e Donna che, con un lungo articolo pubblicato dedicato alla showgirl argentina e al marito Stefano De Martino, ha parlato di un “forte disagio” che starebbe condizionando la sua vita. Belen Rodriguez e il suo “male oscuro” Sembra proprio che per Belen Rodriguez non sia un momento facile: la showgirl argentina, che proprio nei giorni scorsi ha scoperto di essere positiva al Covid, starebbe attraversando “una profonda crisi personale“, che starebbe intaccando sia la sua vita privata che quella professionale. A svelarlo il settimanale Diva e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 aprile 2023)starebbe attraversando un periodo buio, unache avrebbe difficoltà a superare. È quello che sostiene Diva e Donna che, con un lungo articolo pubblicato dedicato alla showgirl argentina e al marito Stefano De Martino, ha parlato di un “forte disagio” che starebbe condizionando la sua vita.e il suo “male oscuro” Sembra proprio che pernon sia un momento facile: la showgirl argentina, che proprio nei giorni scorsi ha scoperto di essere positiva al Covid, starebbe attraversando “una“, che starebbe intaccando sia la sua vita privata che quella professionale. A svelarlo il settimanale Diva e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… - GramsciAG : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… - luiveceli : RT @Miti_Vigliero: Come si permette? Non lo sa che il Covid non c'è più? Svanito, scomparso, disintegrato dal Governo? Antipatriottica! B… - infoitcultura : Belen Rodriguez disperata: la showgirl l’ha scoperto dopo il viaggio a Napoli: “Non ci posso credere” - infoitcultura : Belen Rodriguez disperata sui social: il motivo (VIDEO) -