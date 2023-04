Belen Rodriguez ancora assente a Le Iene: ecco perché. Lo sfogo sui social: “Si può dire vaffa****o?” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Belen Rodriguez era arrivata da poco nello studio de Le Iene per girare la nuova puntata. Dopo aver effettuato lo shampoo e il trucco, la conduttrice ha effettuato, come da regolamento, il consueto tampone per il Covid, non aspettandosi certo di risultare positiva. E invece, a poche ore dalle riprese, l’amara sorpresa. “In questi casi si può dire vaffa****o?”, si è sfogata Belen in una storia su Instagram, mostrandosi in macchina mentre indossa la mascherina. La conduttrice ha poi condiviso delle stories della sua make up artist, Cristina, che racconta l’accaduto: “Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo”. Poi Cristina indica Belen relegata in un angolino, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)era arrivata da poco nello studio de Leper girare la nuova puntata. Dopo aver effettuato lo shampoo e il trucco, la conduttrice ha effettuato, come da regolamento, il consueto tampone per il Covid, non aspettandosi certo di risultare positiva. E invece, a poche ore dalle riprese, l’amara sorpresa. “In questi casi si può?”, si è sfogatain una storia su Instagram, mostrandosi in macchina mentre indossa la mascherina. La conduttrice ha poi condiviso delle stories della sua make up artist, Cristina, che racconta l’accaduto: “Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo”. Poi Cristina indicarelegata in un angolino, e ...

