Belen di nuovo assente a Le Iene. Cosa è successo nei camerini

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la seconda volta in poche settimane la conduttrice ha dato forfait, ma a svelareci hanno pensato lecon un video, che sui social è diventato virale

Per la seconda volta in poche settimane la conduttrice ha dato forfait, ma a svelare cosa è successo ci hanno pensato le Iene con un video, che sui social è diventato virale ...Belen Rodriguez assente (ancora) a Le Iene. Ieri i telespettatori dello show di Italia 1 si sono trovati a condurre Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni. Nessuna traccia della ...