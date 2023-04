Beautiful, anticipazioni 13 aprile: faccia a faccia importanti tra quattro protagonisti. Cosa succederà? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Beautiful, anticipazioni 13 aprile: nella puntata di domani vedremo Grace affrontare Carter e Ridge Deacon. Inoltre Steffy apprende la verità da Thomas…Vediamo nel dettaglio! Beautiful, anticipazioni 13 aprile: Grace minaccia Carter. Poi Ridge e Deacon… Eccoci al fatidico momento: Grace è stata spettatrice del bacio tra Paris e Carter e ora ammonisce l’avvocato di stare alla larga dalla sua figlia minore (visti i precedenti con Zoe e perché Zende è decisamente un partito migliore). Gli dice anche che, se non lo farà, informerà i Forrester! A quel punto il Walton si troverebbe in una situazione simile a quella vissuta con Quinn! Per quanto riguarda Ridge, non sa ancora tutta la verità su Brooke e Deacon, ma avverte quest’ultimo di “lasciare in pace” sua moglie: l’ex amante di lei e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023)13: nella puntata di domani vedremo Grace affrontare Carter e Ridge Deacon. Inoltre Steffy apprende la verità da Thomas…Vediamo nel dettaglio!13: Grace minaccia Carter. Poi Ridge e Deacon… Eccoci al fatidico momento: Grace è stata spettatrice del bacio tra Paris e Carter e ora ammonisce l’avvocato di stare alla larga dalla sua figlia minore (visti i precedenti con Zoe e perché Zende è decisamente un partito migliore). Gli dice anche che, se non lo farà, informerà i Forrester! A quel punto il Walton si troverebbe in una situazione simile a quella vissuta con Quinn! Per quanto riguarda Ridge, non sa ancora tutta la verità su Brooke e Deacon, ma avverte quest’ultimo di “lasciare in pace” sua moglie: l’ex amante di lei e ...

