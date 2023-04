Beach volley, Pro Tour Challenge 2023: tre coppie italiane in gara, ci sono anche Lupo e Rossi (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ tutto pronto per il terzo evento Challenge del Beach Pro Tour 2023, che comincerà domani, giovedì 13 aprile, a Saquerema (Brasile). Il percorso delle coppie azzurre, dunque, prosegue dopo l’Elite 16 di Tepic (Messico) e il Future della scorsa settimana svoltosi a Tahiti, competizione vinta dai Campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. In questo torneo sulla sabbia brasiliana saranno presenti tre coppie italiane: per quanto riguarda il tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Valentina Gottadi, mentre in campo maschile debutto per Daniele Lupo ed Enrico Rossi e per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, che inizieranno invece il loro percorso dalle qualifiche. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ tutto pronto per il terzo eventodelPro, che comincerà domani, giovedì 13 aprile, a Saquerema (Brasile). Il percorso delleazzurre, dunque, prosegue dopo l’Elite 16 di Tepic (Messico) e il Future della scorsa settimana svoltosi a Tahiti, competizione vinta dai Campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. In questo torneo sulla sabbia brasiliana saranno presenti tre: per quanto riguarda il tabellone femminile ci saranno Marta Menegatti e Valentina Gottadi, mentre in campo maschile debutto per Danieleed Enricoe per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, che inizieranno invece il loro percorso dalle qualifiche. SportFace.

