Beach Volley Marathon 2023: spettacolo a Bibione LA MITICA MARATONA DEL Beach Volley "DIVENTA" INCLUSIVA: ecco Beach Volley Marathon 2023. Edizione n. 28 e un podio già conquistato da organizzazione e località per avere aperto l'evento ad atleti con e senza disabilità motoria, che potranno giocare insieme nella versione "seduta" (Sitting ndr.). Attesi oltre ventimila partecipanti, tra campioni di ieri e di oggi, e un esercito colorato di amatori, per tre giorni di gare in uno scenario senza eguali con 300 campi da gioco AeQuilibrium Beach Volley Marathon® 2023: quella del prossimo maggio sulla spiaggia di Bibione (Venezia) non sarà soltanto l'edizione n. 28 del torneo open della specialità più partecipato al mondo. Sarà anche l'unica tappa ...

