Dopo l'ingresso in campo del senegalese, il numero 10 delgli ha rimproverato di non essere corso nello spazio in una giocata in cui l'attuale finalista del Pallone d'Oro stava aspettando il ...

Bayern, nottataccia di Champions: dopo il ko col City la rissa tra Sanè e Manè Gazzetta del Sud

La sconfitta del Bayern Monaco all’Etihad Stadium contro il Manchester City ha lasciato degli strascichi non indifferenti tra i bavaresi. Secondo il quotidiano tedesco 'Bild’, al ritorno negli ...