Bayern Monaco, Upamecano riceve insulti razzisti sui social: il club al suo fianco (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il 3-0 subito dal Bayern Monaco a casa del Manchester City, il difensore Dayot Upamecano ha ricevuto una valanga di insulti razzisti sui social media. Il club tedesco ha subito mostrato vicinanza al proprio giocatore in questo momento difficile, condannando fermamente l'episodio in questione. SportFace.

