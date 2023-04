Bayern Monaco, squadra a pezzi: rissa e sangue nello spogliatoio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Momenti di follia nello spogliatoio del Bayern Monaco e la tensione è sempre più alta. In Bundesliga la situazione è ancora apertissima con il testa a testa con il Borussia Dortmund per il titolo, in Champions League il club tedesco è quasi fuori. L’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City si è conclusa sul risultato di 3-0, la squadra di Guardiola si è confermata superiore dal punto di vista tecnico ma anche della mentalità. Il cambio di allenatore al Bayern Monaco non ha portato i frutti sperati, Tuchel ha preso il posto di Nagelsmann. Foto di Peter Powell / AnsaLite nello spogliatoio Sané e Mané sarebbero arrivati alla mani dopo il ko contro il Manchester City. Secondo le indiscrezioni comunicate ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Momenti di folliadele la tensione è sempre più alta. In Bundesliga la situazione è ancora apertissima con il testa a testa con il Borussia Dortmund per il titolo, in Champions League il club tedesco è quasi fuori. L’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City si è conclusa sul risultato di 3-0, ladi Guardiola si è confermata superiore dal punto di vista tecnico ma anche della mentalità. Il cambio di allenatore alnon ha portato i frutti sperati, Tuchel ha preso il posto di Nagelsmann. Foto di Peter Powell / AnsaLiteSané e Mané sarebbero arrivati alla mani dopo il ko contro il Manchester City. Secondo le indiscrezioni comunicate ...

