Bayern Monaco, Mané colpisce al labbro Sané in un litigio per un cross sbagliato (Blid) (Di mercoledì 12 aprile 2023) La sconfitta contro il Manchester City per 3-0 ha lasciato l'amaro in bocca agli uomini di Tuchel. Il quotidiano tedesco Blid ha rivelato che l'ex Liverpool Mané ha aggredito il compagno di squadra Sané nel post-partita. Il motivo che ha portato al bisticcio tra i due pare abbia avuto origine sul campo. In particolare, all'83esimo Sané aveva deciso di passare la palla al senegalese che si era spostato in un'altra zona del campo per ricevere un cross; poiché l'esterno tedesco non era d'accordo, ha rimproverato il suo compagno per il suo movimento in campo. I due hanno cominciato a discutere, e poi hanno continuato nello spogliatoio. Mané ha colpito al labbro il compagno ex giocatore del City. Sono stati divisi dai compagni. Il Bayern non ha ancora ...

