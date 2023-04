Bayern Monaco | lo striscione all’Etihad | “Via gli autocrati | il calcio appartiene ai tifosi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Idelhanno sfruttato la strasferta di Manchester in occasione dei quarti di Champions per ribadire un pensiero che da sempre li contraddistingue. “Glazer e lo sceicco Mansour, via gli! Ilai” è loesposto dai supporters bavaresti durante la partita andata in scenaStadium. Un chiaro riferimento agli attuali due proprietari delle famose squadre di Manchester. “Glazers, Sheikh Mansour, all autocrats out! Football belongs to the people.”Munich fans holding up a banner in the away end at the Etihad tonight pic.twitter.com/dkVdBtEy0Q — talkSPORT (@talkSPORT) April 11, 2023 SportFace.