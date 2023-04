Bayern Monaco | insulti razzisti a Upamecano dopo l'errore contro il Manchester City

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono ore difficili per Dayot. Il difensore francese delmartedì sera è stato fra i peggiori in campo nella...

Ha dell'incredibile ciò che sarebbe accaduto al termine della sfida d'andata di Champions League Manchester City -. Successivamente alla dolorosa sconfitta, infatti, nello spogliatoio sarebbe scoppiato il caos con l'attaccante Sadio Mané che avrebbe tirato un pugno al compagno Sané . A riportare l'...Nervi tesi tra gli uomini di Tuchel. Una discussione di campo è degenerata nello spogliatoio. I due sono stati divisi dai compagni 2022 archivio Image Sport / Calcio // Sadio Mane' / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY La sconfitta contro il Manchester City per 3 - 0 ha lasciato l'amaro in bocca agli uomini di Tuchel . Il quotidiano tedesco Blid ha ...sempre più nel caos. Prima l'addio di Nagelsmann con l'arrivo di Tuchel in panchina, che sembrava almeno in Bundesliga aver risollevato le sorti della squadra; poi, però, in Champions ...

Una vicenda che certamente non fa bene al Bayern Monaco, ambiente già scosso per il cambio di guida tecnica e per l'amara sconfitta per 3-0 in Champions. L'ipotesi rimonta al ritorno si fa ancora più ...