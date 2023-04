Bayern Monaco | caos negli spogliatoi | litigio tra Mané e Sané

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non solo la pesante sconfitta all’Etihad, ma in casaci sarebbe da risolvere un’altra questione, ovvero ila fine partita traNon solo la pesante sconfitta all’Etihad, ma in casaci sarebbe da risolvere un’altra questione, ovvero ila fine partita tra. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalla Bild, i due giocatori avrebbero iniziato i primi screzi sul terreno di gioco salvo poi continuare e venire alle mani. Tra i due sarebbero volati anche schiaffi. L'articolo proviene da Calcio News 24.