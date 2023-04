Bastoni pennella | l’Inter trionfa | l’equazione perfetta! Gara monstre

(Di mercoledì 12 aprile 2023)ha incantato il da Luz di Lisbona con una prestazione sontuosa sia in fase difensiva che offensiva.vince meritatamente 0-2 SUPER ? Cose che si possono fare con i piedi? Camminare, correre, giocare a calcio e… Dipingere traiettorie. PS: pezzo prettamente calcistico (meglio specificarlo). E quale giocatore delli utilizza in modo sopraffino: beh, facile, Alessandro. Soprattutto il mancino. Il successo nerazzurro, ieri sera, sul campo del Benfica nei quarti di finale di Champions League porta tantissimo anche il suo nome. È proprio dal suo sinistro che partono praticamente le due giocate che portano prima al gol Nicolò Barella e poi al rigore trasformato da Romelu Lukaku.segna:...

avanza sulla sinistra e pennella una palla al bacio sulla testa di Barella, il quale incrocia bene infilando la palla nell'angolino con Vlachodimos che rimane immobile. È un gol che vale oro ...

2 minuti per la lettura LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – L’Inter si regala una serata memorabile e supera per 2-0 in trasferta il Benfica con merito nell’andata dei quarti di finale di Champions. La ...L'Inter vola in Champions League. I nerazzurri si regalano una serata memorabile e superano per 2-0 in trasferta il Benfica nell’andata dei ...