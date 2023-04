Basket: Reyer Venezia eliminata agli ottavi di EuroCup, l’Hapoel Tel Aviv è travolgente in casa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Negli ottavi di finale di EuroCup, che si disputano in gara secca, per l’Umana Reyer Venezia il cammino volge al termine. La formazione allenata da Neven Spahija dice addio all’Europa con la sconfitta netta in casa dell’Hapoel Tel Aviv. Alla Shlomo Group Arena finisce 90-80 con i 13 punti di Xavier Munford e Bar Timor, mentre la squadra lagunare ne ha 18 da Jayson Granger. Primo quarto di buona qualità, almeno in parte, per la Reyer, che molto si fa aiutare dal trio Willis-Parks, Granger. Dall’altra parte sono Munford e Brown a partire bene. I sorpassi arrivano in serie, poi Zalmanson è scaltro e trova il momento buono per dare agli israeliani l’allungo che vale il 24-16 al primi mini-intervallo. Venezia, in quel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Neglidi finale di, che si disputano in gara secca, per l’Umanail cammino volge al termine. La formazione allenata da Neven Spahija dice addio all’Europa con la sconfitta netta indelTel. Alla Shlomo Group Arena finisce 90-80 con i 13 punti di Xavier Munford e Bar Timor, mentre la squadra lagunare ne ha 18 da Jayson Granger. Primo quarto di buona qualità, almeno in parte, per la, che molto si fa aiutare dal trio Willis-Parks, Granger. Dall’altra parte sono Munford e Brown a partire bene. I sorpassi arrivano in serie, poi Zalmanson è scaltro e trova il momento buono per dareisraeliani l’allungo che vale il 24-16 al primi mini-intervallo., in quel ...

