Basket | Nba | i Lakers battono i Timberwolves al supplementare a volano ai playoff

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Los Angeles, 12 apr. -(Adnkronos) - Serve un tempoai Los Angelesper sconfiggere 108-102 i Minnesotae qualificarsi ai, dove affronteranno i Memphis Grizzlies al primo turno. Minnesota fa gara di testa per oltre 40 minuti, poi crolla nel finale, sembra battuta negli ultimi secondi ma poi grazie a un ingenuità di Anthony Davis riesce ad acciuffare l'overtime: negli ultimi cinque minuti però non c'è partita e ivanno così avanti. Uno dei passaggi decisivi della sfida arriva a meno di due secondi dalla sirena, quando sul 95-95 LeBron James fa collassare la difesa su di sé e poi riapre per Dennis Schröder in angolo: tripla, +3, festa grande a L.A.. Sembra fatta, ma sull'ultimo possesso, Anthony Davis si lancia in angolo a chiudere una complicata tripla di ...

Gli highlights video della sfida tra Miami Heat ed Atlanta Hawks , valevole per i play - in della Eastern Conference della2022/2023. Vittoria a domicilio per Trae Young e compagni, che espugnano Miami e conquistano un posto ai Playoffs, dove affronteranno i Boston Celtics. Per Jimmy Butler e i suoi invece ci sarà un'...Gli highlights video della sfida tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves , valevole per i play - in della Western Conference della2022/2023. Con un successo all'overtime i Lakers riescono ad accedere ai playoffs, dove affronteranno al primo turno i Memphis Grizzlies. Per i Twolves invece venerdì cì sarà un'ultima chance ...Nel settembre 2022 la maglia indossata dalla leggenda delnella prima partita delle finali ...la carriera di Jordan ai Bulls e il tentativo della squadra di vincere il sesto campionatoin ...

Questa notte alle 03:00 ora italiane i New Orleans Pelicans affronteranno gli Oklahoma City Thunder al play-in per cercare di strappare un posto ai playoff. Ma anche in caso di passaggio ...