Basket | Nba | Atlanta vince a Miami e conquista i playoff

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023), 12 apr. - (Adnkronos) - Vittoria esterna diche si impone 116-105 ala qualificazione ai. Una vera e propria lezione di tattica e non solo: gli Hawks trovano l'approccio migliore per la sfida contro, sorprendono gli Heat a domicilio in avvio e riescono poi a mantenere il vantaggio necessario perre e prendersi la qualificazione alla post season come settima forza delle Eastern Conference e dunque come la prossima avversaria di Boston - ribaltando così ogni pronostico che vedeva favorita la franchigia della Florida, dominante lo scorso anno aicontro gli Hawks in una serie terminata 4-1 per gli Heat.si conferma così la squadra perfetta per affrontare il Play-in (3-0 il ...