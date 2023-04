Basket, i migliori italiani della 25° giornata di Serie A. Spagnolo e Cinciarini decisivi, Della Valle e Petrucelli sugli scudi. Bene anche Datome (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel weekend di Pasqua si è disputata la venticinquesima giornata Della Serie A 2022-2023 di Basket. anche nel turno appena trascorso i portacolori azzurri si sono ben comportati, risultando spesso decisivi per le sorti delle squadre in cui militano. Andiamo quindi a riepilogare i migliori italiani Della giornata mandata in archivio. Nel successo interno Della Dinamo Sassari sulla Nutribullet Treviso (81-68) Stefano Gentile segna 4 punti – gli stessi messi a referto per i veneti da Alessandro Zanelli e Leonardo Faggian. La Dolomiti Energia Trentino regola in casa Trieste (85-68) grazie ai 19 punti di Matteo Spagnolo e ai 13 di Diego ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel weekend di Pasqua si è disputata la venticinquesimaA 2022-2023 dinel turno appena trascorso i portacolori azzurri si sono ben comportati, risultando spessoper le sorti delle squadre in cui militano. Andiamo quindi a riepilogare imandata in archivio. Nel successo internoDinamo Sassari sulla Nutribullet Treviso (81-68) Stefano Gentile segna 4 punti – gli stessi messi a referto per i veneti da Alessandro Zanelli e Leonardo Faggian. La Dolomiti Energia Trentino regola in casa Trieste (85-68) grazie ai 19 punti di Matteoe ai 13 di Diego ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fab7080 : @JosephDifranc20 Indovinate chi gioca nell' Eurolega di basket. Le migliori formazioni europee, fra cui il Real Mad… - LovelyKlix999 : non so cosa mi disse il cervello quel giorno che iniziai fruits basket ma sarà una delle scelte migliori di sempre - ARTICAMAX1971 : @Paolo2571 @marcodemartini5 @SerVessicchio Scusa Paolo ma per avere una appeal gigante come dici tu, servono conten… - AlbaEmilian : RT @LegaBasketA: Le triple di Howard e un ispiratissimo Williams permettono a @basket_napoli di portare a casa il match contro la @VirtusSe… - MimmoFumo : RT @AndreaCapaldo94: Le pagelle di Virtus Segafredo Bologna @VirtusSegafredo ?? GeVi Napoli Basket @basket_napoli 81-89: Jordan Howard @Jord… -