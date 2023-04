(Di mercoledì 12 aprile 2023) Idi tutte le partite deglididelladi. Tutto pronto per il via alla fase a eliminazione diretta, verso la conquista dell’ambito trofeo europeo. Sono ancora sedici le squadre in corsa, con le partite che da ora in poi si giocheranno tutte su gara secca, fino alla. Brescia e Venezia continuano a coltivare il proprio sogno, affrontando rispettivamente Ankara e Tel Aviv; ecco quindi idi tutti gli incontri.e CLASSIFICHE FASE A GIRONI REGOLAMENTODIMartedì 11 aprile Ore 18:00 – Prometey Slobozhanske – Veolia Towers Hamburg 87-79 Mercoledì 12 aprile Ore 18:00 – 7Bet-Lietkabelis Panevezys – Paris ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Eurocup 2022/23: al #Venezia non riesce la rimonta impossibile, #HapoelTelAviv vince 90-80 - zazoomblog : Basket Eurocup 2022-2023: risultati ottavi di finale - #Basket #Eurocup #2022-2023: - AndreaMarroni : @PicchioAbbio @parallelecinico @EuroCup @BasketballCL Giusto: una la vinse ataman nel 2002 che iniziò il ciclo dece… - veronicaghx : ?? In un’intervista, Tony Parker conferma il ritorno di Marine Fauthoux all’LDLC ASVEL Feminin dopo due anni a Baske… -

Scattano gli ottavi di finale di: prima volta dei lagunari contro gli israeliani, terzi nel ...Settembre 2022: 12 siti specializzati diparlando del ranking della serie A1 femminile ... Ottobre 2022: qualificazione per il 2° anno consecutivo al girone die quattro vittorie nelle ...Ma la stagione da ammazza - grandi non finisce qui perché proprio in, Brescia è stata capace di demolire davanti ai propri tifosi il Prometey capolista del gruppo A, così come Badalona . Nel ...

Lietkabelis - Paris Basketball (84-82) Eurocup - la Repubblica la Repubblica

L’Umana Reyer Venezia cede per 90-80 nell’ottavo di finale di Eurocup sul parquet dell’Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv. Non sono bastati agli orogranata i 18 punti e 4 rimbalzi di Granger, i 16 punti ...I ragazzi di coach Spahija cadono a Tel Aviv e finisce l’avventura in EuroCup.