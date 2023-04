Basilea vs Nizza – ultime notizie e possibili formazioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Nizza si reca in Svizzera per affrontare il Basilea al St. Jakob-Park nell’andata dei quarti di finale della UEFA Europa Conference League giovedì 13 aprile. Questo pareggio rappresenta la prima volta che i due club si incontrano e potrebbe essere l’unico modo per tornare in Europa la prossima stagione per entrambi. Il calcio di inizio di Basilea vs Nizza è previsto alle 21 Anteprima della partita Basilea vs Nizza a che punto sono le due squadre Basilea Il Basilea ha avuto una corsa incredibilmente drammatica verso i quarti di finale: è davvero notevole il modo in cui è riuscito a superare entrambe le partite della fase a eliminazione diretta. Nonostante abbia ribaltato un gol di svantaggio per battere il Trabzonspor per 2-0 nel turno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilsi reca in Svizzera per affrontare ilal St. Jakob-Park nell’andata dei quarti di finale della UEFA Europa Conference League giovedì 13 aprile. Questo pareggio rappresenta la prima volta che i due club si incontrano e potrebbe essere l’unico modo per tornare in Europa la prossima stagione per entrambi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha avuto una corsa incredibilmente drammatica verso i quarti di finale: è davvero notevole il modo in cui è riuscito a superare entrambe le partite della fase a eliminazione diretta. Nonostante abbia ribaltato un gol di svantaggio per battere il Trabzonspor per 2-0 nel turno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Basilea vs Nizza – ultime notizie e possibili formazioni - Fiorentinanews : Bucchioni: “Questa Fiorentina vuole fare la storia. Basilea e Nizza non sono squadre superiori ai gigliati” - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Quanto c'è tra Firenze e Praga? Il Lech vince lo scontro per il terzo posto mentre Nizza e Basilea rischiano di stare f… - Fiorentinanews : Quanto c'è tra Firenze e Praga? Il Lech vince lo scontro per il terzo posto mentre Nizza e Basilea rischiano di sta… -