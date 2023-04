Basilea-Nizza (Conference League, 13-04-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Nizza di Digard sta pagando lo sforzo fatto nel ritornare in alta classifica in campionato, ed è arrivato ad un momento della stagione in cui la strada verso la conquista della Conference League appare una cosa più che concreta. La sfida contro il Basilea appare sulla carta agevole: la squadra di Vogel ha fatto un’ottima rimonta in campionato, fino a quando non ha sbattuto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildi Digard sta pagando lo sforzo fatto nel ritornare in alta classifica in campionato, ed è arrivato ad un momento della stagione in cui la strada verso la conquista dellaappare una cosa più che concreta. La sfida contro ilappare sulla carta agevole: la squadra di Vogel ha fatto un’ottima rimonta in campionato, fino a quando non ha sbattuto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Basilea-Nizza (Conference League, 13-04-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Basilea – Nizza: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Basilea – Nizza: diretta live e risultato in tempo reale - periodicodaily : Basilea vs Nizza – ultime notizie e possibili formazioni - Fiorentinanews : Bucchioni: “Questa Fiorentina vuole fare la storia. Basilea e Nizza non sono squadre superiori ai gigliati” -