(Di mercoledì 12 aprile 2023) James, ex proprietario della Roma, sarebbedelin caso di promozione in Serie A Dopo l’esperienza alla Roma, Jamespotrebbe tornare ad investire nel calcio italiano, ripartendo da un club della Serie B. In caso di promozione in Serie A del, la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a vendere una tra la squadra pugliese e il Napoli e più di una volta ha fatto sapere di non voler vendere i campani. Come riportato da Milano Finanza, il magnate americano potrebbe decidere di subentrare alla guida dei galletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Bari, Pallotta interessato all’acquisto del Bari? - Grifoman1 : RT @Grifoman1: DE LAURENTIIS PRONTO A CEDERE?????? James Pallotta torna in Italia: l’ex Roma alla guida di un club di Serie A: il Bari! - Grifoman1 : DE LAURENTIIS PRONTO A CEDERE?????? James Pallotta torna in Italia: l’ex Roma alla guida di un club di Serie A: il Bari! - CalcioWeb : James #Pallotta alla guida di un'altra squadra in #SerieA: il ritorno in Italia dell'ex presidente della #Roma - Decocove : RT @LeBombeDiVlad: ???#Bari, #DeLaurentiis costretto a vendere in caso di promozione ??L'ex #Roma #Pallotta si fa avanti #LeBombeDiVlad #LB… -

Secondo quanto riporta Milano Finanza,sarebbe interessato al, al momento terzo in classifica in Serie B e a caccia della promozione in A. I biancorossi sono di proprietà di Luigi De ...Jamespuò tornare in Italia. L'ex numero uno della Roma starebbe guardando con interesse ildella famiglia De Laurentiis, che aspira alla promozione in Serie A già il prossimo anno: in caso di ...... hanno una possibilità di accertare condotte illecite dei dirigenti indagati - daAbbonati ...00 Parma - Palermo 2 - 1 14:00 SPAL - Ternana 1 - 1 14:00 Venezia - Como 3 - 2 16:15- ...

Calcio, l'ex-Roma James Pallotta vuole comprare il Bari In caso di ... Milano Finanza

James Pallotta continua a guardare con molto attenzione al calcio italiano: l'imprenditore ex Roma è destinato ad una squadra di Serie A ...James Pallotta può tornare in Italia. L'ex numero uno della Roma starebbe guardando con interesse il Bari della famiglia De Laurentiis, che aspira alla promozione in Serie A già ...