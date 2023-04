Barella si ricorda ancora come si fa: vice MVP in Benfica-Inter (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nicolò Barella apre le marcature in Benfica-Inter (0-2), coronando una prestazione di altissimo livello nell’andata dei quarti di Champions League. DI NUOVO AL TOP – Nicolò Barella sale in cattedra in Benfica-Inter, ritrovando anche il gol in Champions League (dopo quello al Camp Nou nel 3-3 al Barcellona). Una rete che arriva a inizio ripresa, ma che per certi versi corona una prova di grandissimo spessore. Tanto che il centrocampista si può considerare l’MVP del match. Premio che tuttavia finisce a Alessandro Bastoni, ma semplicemente perché l’assist è un colpo tecnico migliore del colpo di testa del numero 23. Al di là del gol, però, è proprio tutta la prestazione di Barella a Lisbona a far sorridere i tifosi. MOTORE INSTANCABILE – Barella tocca 59 ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nicolòapre le marcature in(0-2), coronando una prestazione di altissimo livello nell’andata dei quarti di Champions League. DI NUOVO AL TOP – Nicolòsale in cattedra in, ritrovando anche il gol in Champions League (dopo quello al Camp Nou nel 3-3 al Barcellona). Una rete che arriva a inizio ripresa, ma che per certi versi corona una prova di grandissimo spessore. Tanto che il centrocampista si può considerare l’MVP del match. Premio che tuttavia finisce a Alessandro Bastoni, ma semplicemente perché l’assist è un colpo tecnico migliore del colpo di testa del numero 23. Al di là del gol, però, è proprio tutta la prestazione dia Lisbona a far sorridere i tifosi. MOTORE INSTANCABILE –tocca 59 ...

