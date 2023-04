Barcellona, scelto il futuro di un giovane (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Barcellona ha avuto un incontro con l'agente di Pablo Torre e sembra che abbiano raggiunto un'intesa per la prossima stagione, in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilha avuto un incontro con l'agente di Pablo Torre e sembra che abbiano raggiunto un'intesa per la prossima stagione, in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Barcellona, scelto il futuro di un giovane: Il Barcellona ha avuto un incontro con l'agente di Pablo Torre e sembra… - bauscianonimo : @leming29 @MimmoAdinolfi Azioni completamente diverse. A Barcellona fu portato a giocare sul sx dal difensore, e sc… - bball_evo : LBA ???? - Barcellona o Real Madrid? NO! Il giovane talento argentino Ivan Prato (classe 2007) ha scelto di giocare p… - aguzzo05 : RT @enzomarangio: Anche oggi non ci siamo fatti mancare nulla: sulla rosea si legge che è pronta una sentenza politica di #Ceferin (che nel… - sbiittss1 : RT @enzomarangio: Anche oggi non ci siamo fatti mancare nulla: sulla rosea si legge che è pronta una sentenza politica di #Ceferin (che nel… -