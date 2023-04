Barcellona-Negreira | Laporta catalogava le fatture all’arbitro alla voce “pubbliche relazioni” El Mundo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Continua lo scandalo delper i pagamenti all’ex arbitro José María Enríquez. Di recente sono emersi nuovi dettagli legati ai versamenti per le società di. In particolare, pare che leinviate attraverso le società Dasnil e Nilsad per “consulenza tecnica” e “” siano state mischiatecontabilità di biglietti per i calciatori, maglie commemorative e regali. Lo scrive il quotidiano spagnolo Elche ha avuto accesso ai conti delndei primi sette anni di presidenza(2003-2010). E sono venute fuori le variediper le sue società. Durante la prima stagione, l’ex arbitro ha fatturato 145.758 ...

Il presidente della Liga aveva già detto qualche giorno fa che il casogli toglie letteralmente il sonno. Ieri l'ha definito 'Il maggior danno reputazionale non solo al, ma a ...Per il presidente della Liga il 'caso' ha causato un danno di reputazione, non solo al, ma anche al calcio spagnolo' 2021 archivio Image Sport / Calcio / Javier Tebas / foto Imago/Image Sport Il presidente de LaLiga , ...Commenta per primo Joan Laporta ha convocato per lunedì prossimo una conferenza stampa per spiegare la posizione delsul caso -, che potrebbe costare caro al club blaugrana. Javier Tebas , presidente de LaLiga, attende con impazienza di sentire cosa ha da dire il numero uno dei catalani: 'È il ...

Tiene sempre banco il caso delle provvigioni all'ex vicepresidente del comitato tecnico arbitrale. Tebas: "Il peggior danno reputazionale per il calcio spagnolo". Laporta parla lunedì ...La stampa spagnola continua ad andare a fondo sulla vicenda che vede protagonisti il presidente del Barcellona Laporta e l'ex numero due degli arbitri Negreira. Il quotidiano El Mundo ha pubblicato og ...