Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Barcellona, i pagamenti a #Negreira a bilancio come 'spese di rappresentanza' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ceferin: «Situazione Barça gravissima: nulla di prescritto per UEFA»: Il presidente della UEFA… -

...continua ad aver accesso alle carte del processo aperto dal tribunale dicontro il club del Camp Nou. El Mundo ha aperto il giornale con questa notizia: 'Laporta ha mascheratoa ..., Spagna"(BUSINESS WIRE)"L'America Latina continua ad assistere a una crescita esponenziale nel suo settore di e - commerce. PayRetailers gestisce iin queste economie ampiamente ...... non solo al, ma anche al calcio spagnolo'. Tebas, a Gijón in visita a El Molinón, scrive El Mundo: 'Ha spiegato che lunedì Laporta , in conferenza stampa, spiegherà lo scopo dei...

Barcellona, i pagamenti a Negreira a bilancio come "spese di rappresentanza" La Gazzetta dello Sport

La stampa spagnola continua ad andare a fondo sulla vicenda che vede protagonisti il presidente del Barcellona Laporta e l'ex numero due degli arbitri Negreira. Il quotidiano El Mundo ha pubblicato og ...Barcellona: il Tribunale dà ragione a Ryanair contro le ota le ota non hanno accordi commerciali con Ryanair e non possono vendere ...