Barca affonda in Sardegna: dispersi due sub. L'ultimo Sos: 'Imbarchiamo acqua, aiutateci' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino, nel nord Sardegna . I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due pescatori subacquei sonoal largo di Stintino, nel nord. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Affonda barca nel nord della Sardegna, due sub dispersi - leggoit : Affonda barca in Sardegna: dispersi due sub. L'ultimo Sos: «Imbarchiamo acqua, aiutateci» - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Affonda barca nel nord Sardegna, due sub dispersi - Sardegna - Leggi tutto --> - ilmessaggeroit : Barca affonda a Stintino, nel nord della Sardegna: dispersi due sub. L'sos: «Aiuto, imbarchiamo acqua» - J56Virgil : @Patty66509580 Questo governo non farà una minchia di quello che ha promesso, ma faranno il minimo indispensabile p… -