Barca affonda in Sardegna: dispersi due giovani sub. L'ultimo Sos: 'Imbarchiamo acqua, aiutateci' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due giovani pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino, nel nord Sardegna . I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Duepescatori subacquei sonoal largo di Stintino, nel nord. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di ...

