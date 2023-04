Bankitalia, tassi del mutuo oltre il 4% (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bankitalia ha comunicato che dal mese di febbraio in poi i tassi dei mutui sono saliti del 4% per una media mensile di 159 euro al mese in più. In totale secondo le stime si tratterebbe di circa 2 mila euro in più in un anno. Questo quanto rilevato dall’ente a proposito dei soldi da pagare toccati alle famiglie per l’acquisto delle abitazioni e spese accessorie. Mentre a gennaio i tassi avevano raggiunto il 3,95%, a febbraio il 4,12%. Per quanto riguarda le nuove erogazioni di credito al consumo il tasso è salito a gennaio al 9,79% per raggiungere la quota di 9,88%. Quanto è avvenuto per l’aumento dei mutui è simile a ciò che è avvenuto nell’annata del 2012, quando anche lì il tetto del 4% era stato superato all’inizio dell’anno per scendere successivamente grazie all’entrata in vigore della politica della Bce sui ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha comunicato che dal mese di febbraio in poi idei mutui sono saliti del 4% per una media mensile di 159 euro al mese in più. In totale secondo le stime si tratterebbe di circa 2 mila euro in più in un anno. Questo quanto rilevato dall’ente a proposito dei soldi da pagare toccati alle famiglie per l’acquisto delle abitazioni e spese accessorie. Mentre a gennaio iavevano raggiunto il 3,95%, a febbraio il 4,12%. Per quanto riguarda le nuove erogazioni di credito al consumo il tasso è salito a gennaio al 9,79% per raggiungere la quota di 9,88%. Quanto è avvenuto per l’aumento dei mutui è simile a ciò che è avvenuto nell’annata del 2012, quando anche lì il tetto del 4% era stato superato all’inizio dell’anno per scendere successivamente grazie all’entrata in vigore della politica della Bce sui ...

