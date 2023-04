Bankitalia: a febbraio i tassi dei nuovi mutui salgono oltre il 4% (Di mercoledì 12 aprile 2023) Leggi Anche mutui, Abi: 'Pronti a sostenere i debitori ma l'Ue sia flessibile' Ritorno al 2012 Un livello simile per i tassi sui nuovi mutui non si vedeva in Italia dalla metà del 2012: all'epoca era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) Leggi Anche, Abi: 'Pronti a sostenere i debitori ma l'Ue sia flessibile' Ritorno al 2012 Un livello simile per isuinon si vedeva in Italia dalla metà del 2012: all'epoca era ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'… - mummy53690440 : Bankitalia: a febbraio i tassi dei nuovi mutui salgono al 4,12% @sole24ore - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Bankitalia, a febbraio tassi dei nuovi mutui oltre il 4%: Al 4,12%. In aumento anche sui prestiti al consumo https://t.co… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Bankitalia: a febbraio i tassi dei nuovi mutui salgono al 4,12%: Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Bankitalia comunica i nuovi Taeg sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. A febbraio si è passa… -