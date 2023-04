Bankitalia: a febbraio i tassi dei nuovi mutui salgono al 4,12% (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente) Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente)

Banche: Bankitalia, tassi sui mutui salgono al 4,12% a febbraio Lo scorso mese di febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di ... Lo riporta Bankitalia nel supplemento Banche e Moneta pubblicato oggi. Il Taeg sulle ... Banche: Bankitalia, a febbraio impieghi in aumento dell'1,1% annuo In febbraio i prestiti al settore privato sono cresciuti dell'1,1% su base tendenziale (+1,6% nel mese ... Lo riporta Bankitalia nel supplemento Banche e Moneta pubblicato oggi. Nello stesso mese i ... Bankitalia: a febbraio i tassi dei nuovi mutui salgono al 4,12% Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente) Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg). È quanto si legge nei dati pubblicati dalla Banca d'... Bankitalia: a febbraio tassi dei nuovi mutui al 4,12% Il Sole 24 ORE Banca d'Italia: a febbraio tassi interesse al 4,12% In febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati ...