Bandi formazione | internazionalizzazione e sviluppo | Ascom a fianco delle imprese

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Irappresentano una grandissima occasione per far crescere le aziende grazie a contributi che spesso vengono erogati anche a fondo perduto. L’importante è crederci e non farsi spaventare dalla burocrazia. Per questoConfcommercio Bergamo ha messo in campo una squadra in grado di guidare tutti i professionisti che sceglieranno di muoversi in questa direzione, per sfruttare le opportunità di crescita e miglioramento messe a disposizione daicamerali appena pubblicati in ambito did’impresa. Per quanto riguarda il primo bando, quello relativo alla, sono previsti voucher formativi destinati ai titolari e ai lavoratori (a tempo determinato, indeterminato, a chiamata, apprendisti, tirocinanti ...