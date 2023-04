Banco Solidale 2023 | il comune di Grottaminarda fa appello a donare beni di prima necessità

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa solidarietà deve essere una costante non solo durante le feste, a tal proposito, è stato fissato l’appuntamento ogni terza settimana del mese, presso la sede dell’Associazione di volontariato, dove dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, sarà possibileprodotti alimentari e prodotti per l’igiene personale. Questa la lista deidi:pasta, riso, scatolame, olio, passata di pomodoro, biscotti, merende, latte, zucchero, sale, succhi di frutta, salatini, caffè, confetture, carta igienica, bagnoschiuma, deodorante, sapone liquido, sapone per igiene intima, shampoo, schiuma da barba, rasoi, dentifricio, spazzolini, assorbenti, prodotti per l’infanzia quali pannolini e salviettine. “Ildi ...