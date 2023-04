Banca d’Italia: “Mutui più cari, depositi che si assottigliano e famiglie sempre più indebitate”. Ma per Meloni non bisogna alzare gli stipendi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Diventa sempre più pesante la rata dei Mutui a tasso variabile (o di nuova erogazione) che gravano sulle famiglie italiane. Secondo gli ultimi dati di Banca d’Italia, relativi a febbraio, i tassi sono saliti al di sopra del 4% (comprensivi di spese accessorie). Per la precisione il valore si colloca al 4,12%, in aumento dal 3,95% di gennaio. Per quanto riguarda i prestiti al consumo l’interesse è ormai al 9,88% (9,79 nel mese precedente). L’Unione nazionale consumatori calcola che il nuovo rialzo si traduca in un aumento della rata media di 159 euro rispetto ad un anno fa. “Non solo in un solo mese i tassi salgono da 3,95 a 4,12, +0,17% ma rispetto a febbraio 2022, quando erano a 1,85, decollano di 2,27 punti percentuali” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc. “Considerando l’importo e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Diventapiù pesante la rata deia tasso variabile (o di nuova erogazione) che gravano sulleitaliane. Secondo gli ultimi dati di, relativi a febbraio, i tassi sono saliti al di sopra del 4% (comprensivi di spese accessorie). Per la precisione il valore si colloca al 4,12%, in aumento dal 3,95% di gennaio. Per quanto riguarda i prestiti al consumo l’interesse è ormai al 9,88% (9,79 nel mese precedente). L’Unione nazionale consumatori calcola che il nuovo rialzo si traduca in un aumento della rata media di 159 euro rispetto ad un anno fa. “Non solo in un solo mese i tassi salgono da 3,95 a 4,12, +0,17% ma rispetto a febbraio 2022, quando erano a 1,85, decollano di 2,27 punti percentuali” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc. “Considerando l’importo e la ...

