“Back to school” secondo appuntamento stasera 12 aprile su Italia 1 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovo appuntamento con “Back to school”, stasera 12 aprile su Italia 1 alle 21:30, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Back to school la puntata del 12 aprile Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, come “Rimandata”, Soleil Sorge. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovocon “to”,12su1 alle 21:30, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare.tola puntata del 12Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, come “Rimandata”, Soleil Sorge. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... segunruano : RT @cia751: @LucaOnestini_11 Non vedo l'ora per fare un carico di risate e poi se c'è mamma Carla beh altro valido motivo per guardare ba… - cia751 : @LucaOnestini_11 Non vedo l'ora per fare un carico di risate e poi se c'è mamma Carla beh altro valido motivo per guardare back to school - Neise_love : RT @Antologia1980: Luca questa mattina ospite a mattino cinque per parlare della sua partecipazione alla trasmissione #Back to School' #ori… - SerieTvserie : Back to school 2023, la seconda puntata del 12 aprile in diretta dalle 21:15 - tvblogit : Back to school 2023, la seconda puntata del 12 aprile in diretta dalle 21:15 -