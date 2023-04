BACK TO SCHOOL: RAFFAELLA FICO, CARMEN DI PIETRO E ALDO MONTANO TORNANO SUI BANCHI DI SCUOLA (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mercoledì 12 aprile in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “BACK to SCHOOL”, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui BANCHI di SCUOLA e si metteranno in gioco saranno: CARMEN Di PIETRO, RAFFAELLA FICO, ALDO MONTANO, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, come “Rimandata”, Soleil Sorge. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mercoledì 12 aprile in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “to”, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno suidie si metteranno in gioco saranno:Di, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, come “Rimandata”, Soleil Sorge. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle ...

