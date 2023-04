Aviaria, Oms conferma primo decesso per H3N8: morta una donna di 56 anni in Cina (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una donna cinese è diventata la prima vittima del virus H3N8, un tipo di influenza Aviaria che raramente si diffonde tra gli esseri umani. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui il virus non sembra per ora essersi trasmesso ad altre persone. “Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che questo virus non abbia la capacità di diffondersi facilmente da persona a persona, e quindi il rischio che si diffonda tra gli esseri umani a livello nazionale, regionale e internazionale è considerato basso”, ha detto in una nota l’Oms. La 56enne della provincia meridionale cinese del Guangdong è la terza persona ad aver mai contratto l’H3N8, un virus comune tra gli uccelli. La morte della donna era già stata riportata a fine marzo dal Centro di controllo e prevenzione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unacinese è diventata la prima vittima del virus, un tipo di influenzache raramente si diffonde tra gli esseri umani. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui il virus non sembra per ora essersi trasmesso ad altre persone. “Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che questo virus non abbia la capacità di diffondersi facilmente da persona a persona, e quindi il rischio che si diffonda tra gli esseri umani a livello nazionale, regionale e internazionale è considerato basso”, ha detto in una nota l’Oms. La 56enne della provincia meridionale cinese del Guangdong è la terza persona ad aver mai contratto l’, un virus comune tra gli uccelli. La morte dellaera già stata riportata a fine marzo dal Centro di controllo e prevenzione ...

