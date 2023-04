Autopsia Parini, nessun segno di arma da fuoco (Di mercoledì 12 aprile 2023) Morte per impatto con l'auto e nessuna ferita da arma da fuoco. È quanto è emerso dall'Autopsia di Alessandro Parini, l'avvocato romano di 35 anni ucciso il 7 aprile scorso a Tel Aviv in un attentato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Morte per impatto con l'auto ea ferita dada. È quanto è emerso dall'di Alessandro, l'avvocato romano di 35 anni ucciso il 7 aprile scorso a Tel Aviv in un attentato, ...

Autopsia Parini, nessun segno di arma da fuoco Morte per impatto con l'auto e nessuna ferita da arma da fuoco. È quanto è emerso dall'autopsia di Alessandro Parini, l'avvocato romano di 35 anni ucciso il 7 aprile scorso a Tel Aviv in un attentato, svolta al policlinico Gemelli. Su questa vicenda la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. L'autopsia dovrà escludere la presenza di proiettili o ferite da arma da fuoco sul corpo. Esito che conferma dunque la ricostruzione già fornita dalle autorità israeliane, secondo cui Parini è morto per l'impatto con l'auto. La salma Alessandro Parini è atterrata a Roma. Ad accoglierla anche Sergio Mattarella.