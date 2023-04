Autopsia Parini, nessun segno di arma da fuoco sul corpo dell'italiano morto a Tel Aviv (Di mercoledì 12 aprile 2023) È morto per l'impatto con l'auto che lo ha travolto e nessuna ferita da arma da fuoco Alessandro Parini. È quanto è emerso dall'Autopsia dell'avvocato romano di 35 anni ucciso il 7 aprile scorso a Tel Aviv in un attentato, svolta al policlinico Gemelli. Su questa vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Anche l'esame autoptico svolto all'Istituto di medicina legale Abu Kabir di Giaffa non ha riscontrato alcun colpo d'arma da fuoco sul corpo del giovane. Il volo di Stato con la salma del giovane era atterrato ieri a Roma, nel primo pomeriggio, all'aeroporto di Ciampino, accolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 aprile 2023) Èper l'impatto con l'auto che lo ha travolto ea ferita dadaAlessandro. È quanto è emerso dall''avvocato romano di 35 anni ucciso il 7 aprile scorso a Telin un attentato, svolta al policlinico Gemelli. Su questa vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Anche l'esame autoptico svolto all'Istituto di medicina legale Abu Kabir di Giaffa non ha riscontrato alcun colpo d'dasuldel giovane. Il volo di Stato con la salma del giovane era atterrato ieri a Roma, nel primo pomeriggio, all'aeroporto di Ciampino, accolto dal presidentea Repubblica Sergio Mattarella.

