(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "L'ultimoche intende perpetrare il ministro Calderoli al Mezzogiorno è destinare ai Lep il Fondo di sviluppo e coesione. Sono risorse del Sud che si vorrebbe spalmare su tutto il Paese, utilizzando peraltro impropriamente fondi strutturali per la spesa corrente". Così il comitato organizzatore della manifestazione contro l'differenziata, che si terrà15 aprile a Caltanissetta con concentramento indella Repubblica alle 9.30, corteo e, in Corso Umberto, gli interventi, dei promotori,cioè dei rappresentanti di Cgil e Uil, Legacoop, Anpi, Ali Autonomie, Arci, Uisp. "Si tratta di un provvedimento - spiegano - che isolerà ancora di più la, allontanandola dal resto del Paese e dall'Europa. Diritti fondamentali come quello alla salute, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Sabato a Caltanissetta una manifestazione contro l'autonomia differenziata organizzata dai rappresentanti di Cgil e Uil… - fisco24_info : Autonomia: sabato la Sicilia in piazza, 'Impedire scippo al Sud': AGI - 'L'ultimo scippo che intende perpetrare il… - Castellodannone : Autonomia: sabato la Sicilia in piazza, 'Impedire scippo al Sud' - Agenzia_Italia : Sabato a Caltanissetta una manifestazione contro l'autonomia differenziata organizzata dai rappresentanti di Cgil e… - RetweetPalermo : RT @ennatrasporti: Palermo - Autonomia differenziata, sabato manifestazione di Cgil.Cisl,Uil -

...che l'anno scolastico 2023/2024 avrà inizio mercoledì 13 settembre 2023 e si concluderà8 ... La festa dell'Siciliana, il 15 maggio, non prevede una sospensione delle lezioni, ma sarà ...L'anno scolastico 2023/2024 in Sicilia partirà mercoledì 13 settembre 2023 e si chiuderà8 giugno 2024. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale dell'Istruzione che ...dell'...In Sicilia scuole al via mercoledì 13 settembre 2023 e chiusura8 giugno 2024 . Il calendario del prossimo anno scolastico 2023/2024 è stato stabilito da un ... festa dell'Siciliana. ...

Autonomia: sabato la Sicilia in piazza, "Impedire scippo al Sud" AGI - Agenzia Italia

TREBISACCE - Un incontro per capire i motivi del "NO" sostenuto in merito alla proposta di legge relativa all'autonomia differenziata, contenuta nel decreto Calderoli, licenziata definitivamente dal C ...L’Europa dei Popoli sceglie Napoli per affrontare il dibattito sui possibili effetti dell’autonomia differenziata sul Mezzogiorno d’Italia. Parlamentari e ...