Auto usate, rincari-monstre: dove schizzano i prezzi e perché (Di mercoledì 12 aprile 2023) Rombo di motori sì, però motori di seconda mano. Che qui, tra la crisi dei microchip, quella dei semiconduttori, i tempi d'attesa infiniti per un'Auto nuova di zecca e mettici pure l'inflazione che colpisce qualsiasi settore, compreso quello delle quattroruote, comprare una macchina dal concessionario sta diventando un calvario. Sfogli il catalogo, fai un giro di prova, i soldi in tasca ce li hai (non è tanto quello il problema), ma alla fine resti fermo al palo. O meglio, in garage. Solo che il garage è vuoto. C'è-da-attende-qualche-mese. Facciamo-l'ordine-ma-ci-vorrà-del-tempo. Mi-spiace-prima-dell'estate-è-impossibile. E se la macchina ti serve, perché altrimenti mica andresti a comprarne una, per andare al lavoro e per portare i bimbi all'asilo, che fai? «Chi ha impellente necessità di acquistare una vettura, odi cambiare quella che già possiede, ...

